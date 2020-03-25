Установка кондиционера по низкой цене в Краснодаре

Установка кондиционера по низкой цене | «Сплит Центр» Краснодар
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Лучшие цены на кондиционеры в Краснодре

Склад – возможность приобрести товар по цене ниже рыночной, что удобно для оптовиков. Чаще всего склады и предназначены для оптовых закупок – партиями не менее пяти единиц техники. Такая услуга, как бесплатная установка сплит систем, для складов – большая редкость, поскольку склад – по сути, просто посредник между производителем и торговой точкой. Безусловно, здесь всегда существует опасность наткнуться на «серый» товар, особенно когда речь идет о китайских, недорогих кондиционерах.

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Почему нельзя устанавливать кондиционер самому?

Для этого используются специальные приборы, которые не найти в большинстве стандартных наборов инструментов. Сомневаетесь в профессионализме мастеров? Не знаете где заказать ремонт кондиционера? Позвоните в сервисный центр сплит-систем «Сплит Центр» и получите исчерпывающие ответы, наш телефон: +7(861)299-94-98 Доверьтесь профессионалам!

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Мифы о вреде климатической техники для здоровья малыша

Конечно, вам бы хотелось, чтобы малыш воспринимал кондиционер не как страшную машину, а привычного для всех помощника. Ребёнок быстрее подружиться с техникой, если она внешне будет для него привлекательной. Современный рынок климатической техники предлагает цветные кондиционеры и те, что имеют в комплекте сменные панели различных цветов.

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Жизнь в кондиционируемом помещении

В США в 2016 году Центр контроля и профилактики заболеваний зафиксировал 6100 случаев пневмонии. Это из 320 миллионов населения страны. Делаем оправданный вывод: вероятность заболевания крайне низкая. Ведь из приведенных чуть более 6000 человек не все стали жертвами кондиционеров. Есть там заядлые курильщики, лица, старше 50 лет, с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями и иные группы риска.

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Сплит системы, кондиционеры : какой фреон лучше?

За последние несколько лет в крупных городах мира наблюдается постоянный рост температур воздушных масс в летний период. Происходит это за счет такого явления, как глобальное потепление. В Японии уже почти 300 ООО учебных помещений оснащены кондиционерами. Самое широкое распространение получили именно полупромышленные модели кондиционеров, которые в процессе своей работы потребляют электроэнергию и функционируют за счет «газовых тепловых насосов» (GHP).

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5 советов по экономии электричества

Окна и двери лучше не открывать, чтобы кондиционер не терял мощность. Необходимо защитить помещения от попадания ультрафиолетовых лучей, осветительные приборы следует отключать вовремя.Как видите, экономить на электричестве, не отказывая себе в таком удовольствии, как кондиционер, можно и определенно нужно!

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Спецпредложения
Отзывы: 0
Кондиционер Newtek NT-65R07

Купить кондиционер «Кондиционер Newtek NT-65R07» с установкой по Краснодару. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок.

13 900руб
10900 В наличии
10 900руб
Отзывы: 0
Сплит-система Ballu BSYI-07HN8/ES

Купить кондиционер «Сплит-система Ballu BSYI-07HN8/ES» с установкой по Краснодару. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок.

26 800руб
22500 В наличии
22 500руб
Отзывы: 0
Сплит-система Ballu BSPRI-07HN1

Купить кондиционер «Сплит-система Ballu BSPRI-07HN1» с установкой по Краснодару. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок.

30 478руб
25300 В наличии
25 300руб
Отзывы: 0
Сплит-система Ballu BSW-09HN1/OL_17Y

Купить кондиционер «Сплит-система Ballu BSW-09HN1/OL_17Y» с установкой по Краснодару. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок.

18 500руб
14900 В наличии
14 900руб
Отзывы: 0
Сплит-система Ballu BSPR-07HN1

Купить кондиционер «Сплит-система Ballu BSPR-07HN1» с установкой по Краснодару. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок.

19 778руб
15900 В наличии
15 900руб
Отзывы: 0
Сплит система TOSOT T09H-SNa/I / T09H-SNa/O

Купить кондиционер «Сплит система TOSOT T09H-SNa/I / T09H-SNa/O» с установкой по Краснодару. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок.

22 400руб
19600 В наличии
19 600руб
Отзывы: 0
Сплит-система Lessar LS-H07KOA2A/LU-H07KOA2A

Купить кондиционер «Сплит-система Lessar LS-H07KOA2A/LU-H07KOA2A» с установкой по Краснодару. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок.

23 978руб
19400 В наличии
19 400руб
Отзывы: 0
Сплит-система Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2

Купить кондиционер «Сплит-система Lessar LS-H07KPA2/LU-H07KPA2» с установкой по Краснодару. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок.

17 400руб
14500 В наличии
14 500руб
Отзывы: 0
Сплит-система Lessar LS-H12KPA2/LU-H12KPA2

Купить кондиционер «Сплит-система Lessar LS-H12KPA2/LU-H12KPA2» с установкой по Краснодару. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок.

29 978руб
25300 В наличии
25 300руб
Отзывы: 0
Сплит-система Lessar LS-HE07KRA2/LU-HE07KRA2

Купить кондиционер «Сплит-система Lessar LS-HE07KRA2/LU-HE07KRA2» с установкой по Краснодару. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок.

26 800руб
22500 В наличии
22 500руб
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Установка кондиционера в коттедже
Установка кондиционера в коттедже

Подбор кондиционера для коттеджа должен основываться на тех же требованиях, что и для иных помещений. Нужно учитывать объем, источники тепла, вентиляцию и пр. Преимуществом в данном случае можно назвать большую вариативность в выборе типов и моделей климатической техники. Мульти-системы, кассетные, напольные, канальные, потолочные, мультизональные системы здесь вполне применимы.

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Кондиционер в детскую: как выбрать?
Кондиционер в детскую: как выбрать?

Ребёнку, как и вам, нужен комфорт. Поэтому избегать установки кондиционера в детской – это неправильно. Мифы о вреде климатической техники для здоровья малыша не должны вас столкнуть с правильного пути. Однако чтобы снизить вероятность каких-либо негативных влияний на ребёнка со стороны техники, необходимо учесть несколько рекомендаций специалистов по этому поводу.

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К новоселам 2020 придет Дед Мороз!
К новоселам 2020 придет Дед Мороз!

Наша задача – создание комфорта в доме. Это особенно важно, если дом новый. Обживаться на новом месте всегда сложнее, чем поддерживать уровень комфорта, создаваемый годами или даже десятилетиями. Тем, кто стремится создать уют в новом доме или квартире с помощью климатической техники, мы идем на выручку. Как известно, длительность и качество работы кондиционера напрямую зависит не только от производителя или марки.

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Работающий кондиционер и болезнь: насколько они связаны?
Работающий кондиционер и болезнь: насколько они связаны?

В летний зной многие активно используют кондиционеры. Эта техника все чаще становится обычным явлением в домах и квартирах. Но, как и у иных достижений прогрессивных современных технологий, у кондиционеров появляется и армия противников. Прямо заявляется, что жизнь в кондиционируемом помещении очень опасна для здоровья, а то и жизни человека.

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Весна увеличивает срок гарантии
Весна увеличивает срок гарантии

Только этой весной наши покупатели имеют возможность поучаствовать в уникальной акции. Эксклюзивное предложение на этот раз связано с гарантийным сроком на климатическую технику. Всем, кто приобретет у нас кондиционер или сплит-систему до 31 марта 2019 года, мы продлеваем срок гарантии до 7 лет! При этом неважно, какую модель и от какого производителя вы покупаете.

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О монтаже сплит-системы: на заметку владельцу
О монтаже сплит-системы: на заметку владельцу

В нашей компании вы можете не только купить отличный кондиционер, но и заказать его установку. Для этого просто заполните форму заявки на сайте. После этого с вами свяжутся для уточнения различных моментов. Если в помещении, где планируется установка кондиционера, имеются какие-то особенности, желательно об этом сказать как раз сейчас. Тогда в оговоренное время к вам приедет бригада монтажников с уже готовым наброском плана работ.

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Модный дизайн современных кондиционеров
Модный дизайн современных кондиционеров

Но именно подобрать такой кондиционер, который хорошо подойдёт под интерьер, не очень просто. Цвет может быть другим даже немного и устройство будет выделяться и выглядеть лишним. Но выход из ситуации существует. Сейчас есть множество технологий, которые позволяют нанести рисунок практически на любую поверхность. Сейчас есть множество вариантов изменения дизайна: оклейка изображениями, окраска, роспись красками и даже аэрография. Остановимся на каждом из них.

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5 незаменимых помощников по климату
5 незаменимых помощников по климату

Все больше людей слишком бурно реагирует на пыльцу, шерсть, пыль и прочие агенты, которые попадают в квартиру вместе с воздухом. Поэтому кондиционер или сплит-система с хорошей фильтрацией становится просто необходимой частью интерьера. Такая техника производит многоступенчатую очистку воздуха и удаляет из него все, что не является жизненно необходимым, поддерживает стабильную влажность и температурный режим без перепадов.

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Установка кондиционера по низкой цене в Краснодаре

В наши дни на российском рынке существует огромный выбор климатического оборудования. Поэтому вопросы, связанные с выбором и установкой кондиционера, у многих людей вызывают легкое головокружение. Куда проще обстоит дело с выбором техники на просторах сети Интернет. Не нужно никуда выезжать, бродить по точкам продаж климатической техники в своем городе, выслушивать «песни» консультантов, которым лишь бы продать подороже.
Вы хотите купить кондиционер с установкой, но не можете определиться с тем, где именно это «недорого» не является аналогом «некачественно»? В нашем обществе бытует мнение, что дешевое всегда плохое и второсортное. Но в случае с кондиционерами (сплит-системами) это не так. Сервисный центр «Сплит Центр» предлагает вашему вниманию «Установка кондиционера в Краснодаре» по цене значительно ниже, чем у конкурентов, а гарантия на монтаж соответствует гарантийному сроку на устанавливаемую технику.

Что такое установка кондиционера?

Установка кондиционера (англ. Installation of air conditioners) — это сервисная услуга по запросу покупателя. Современные сплит-системы – сложное оборудование, требующее особого подхода при монтаже. Дело в том, что приборы для охлаждения используют при работе целый ряд коммуникаций. К тому же для эффективной эксплуатации системы необходимо устанавливать её в определенных местах. Опытные монтажники знают все особенности этого процесса. Вы можете воспользоваться нашим специальным предложением по бесплатной установке кондиционера в Краснодаре. Мы не просто продаем кондиционеры с установкой, а осуществляем полное гарантийное и послегарантийное обслуживание на договорной основе при наличии всех комплектующих. 

Установка кондиционера: до или после ремонта?

Если квартира или дом новые, либо производится капитальный ремонт, то монтировать кондиционер лучше на этапе, когда не завершена окончательная обработка стен. В этом случае есть возможность скрыть коммуникации в самой стене. Если это невозможно прибегают к внешней прокладке проводов.

Для грамотной установки лучше пригласить команду профессионалов, которая обладает необходимыми знаниями, навыками, а также (что немаловажно) профессиональными инструментами. Итак, Установка кондиционера проходит в два этапа:

  • Сначала прорезается стена на глубину от 3 до 6 см для укладки инженерных коммуникаций. Далее закладываются медные трубы, имеющие теплоизоляцию, шланг дренажа и электропровода. Такая работа занимает у специалистов один рабочий день.
  • Второй этап проводится после отделки стен строителями. Происходит монтаж блоков (внешнего и внутреннего), наладка, проверка магистрали. Эти работы требуют не более 3 часов.

Если хозяину важен эстетический компонент, то желательно произвести монтажные работы во время самого ремонта или отделки помещения. Если же нет, то не существует принципиальной разницы, когда устанавливать. Главное – профессиональная помощь специалистов, которые обязательно соблюдают все правила безопасности.

Немного чисел и данных

В первую очередь, по прибытию на объект бригада оценивает место, в котором будут расположены внутренний и внешний блоки. От правильности размещения узлов зависит их работоспособность и срок эксплуатации. При монтаже приборов для кондиционирования выполняются следующие технически сложные процессы:

  • прокладка коммуникаций;
  • установка внешнего и внутренних блоков с отсутствием уклона;
  • удаление воздуха из магистралей;
  • проверка работы системы с помощью специальной программы.

Опытные специалисты при наличии соответствующего оборудования и в условиях средней доступности всех необходимых поверхностей тратят на работу около трех часов. Человек, не знакомый с процессом монтажа кондиционеров, может делать это больше суток и так и не добиться результата.

Неправильная установка кондиционера может навредить не только оборудованию и семейному бюджету, но и вашему здоровью. При направлении потока воздуха на рабочее или спальное место человек может простудиться. А если внутренний блок расположен под уклоном, в нем часто скапливается вода, в которой могут размножаться опасные для здоровья микроорганизмы.

Преимущества нашего сервисного центра

1. У нас вы сможете купить сплит, идеально подходящий под ваши нужды. При обращении к нам вы получите бесплатную консультацию высококвалифицированного специалиста.
2. Наше неоспоримое преимущество – это продажа кондиционеров от именитых и проверенных временем производителей климатического оборудования.
3. Вам нужны сплиты в Краснодаре? Сделайте покупку в магазине на Уральской и получите установку в подарок!
4. Сервисный центр «Сплит Центр» выполнит установку кондиционера в самые сжатые сроки. Обычно на работу уходит всего 1-2 дня. Вы получите от нас расширенную гарантию на любое приобретенное климатическое оборудование.

Компания «Сплит Центр» занимается продажей и установкой кондиционеров в Краснодаре уже много лет. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок. Вам останется лишь стереть пылинки с подоконника. Современные кондиционеры вне зависимости от цены и марки производителя наделены весьма схожими потребительскими функциями. Покупая кондиционер в нашем интернет-магазине, вы гарантированно получите его вместе с: 

• пультом дистанционного управления. Пульт существенно облегчает работу с охлаждающей техникой. Все настройки можно производить не вставая с дивана;
• несколькими режимами охлаждения. На некоторых моделях присутствуют режимы осушения и рециркуляции (вентиляции);
• режимом, автоматически поддерживающим порог заданной температуры. Если вы зададите в настройках «+22 градуса», эта температура будет поддерживаться в помещении постоянно, пока работает устройство;
• таймером включения и выключения.

Кроме того, монтажные бригады обычно дают гарантию на свою работу. Если оборудование выйдет из строя в обозначенный период, компания скомпенсирует убытки и исправит ситуацию. Сомневаетесь в профессионализме мастеров? Не знаете где заказать установка кондиционера? Позвоните нам и получите исчерпывающие ответы, наш телефон: +7(861)299-94-98 Доверьтесь профессионалам!

Отзывы
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Евгений Рудик
Евгений Рудик

Купил кондиционер Electrolux с установкой. Площадь помещения 18 кв.м. Очень хорошо справляется с охлаждением кухни даже в +40, когда Кубанский зной на страже. Работает тихо, уличный блок еле слышен. Хороший бюджетный вариант спастись от жары или холода от фирмы Electrolux. Установку заказал в сервисном центре Сплит Центр, к монтажникам и качеству работ претензий не имею, все сделали быстро и качественно. Если решили купить кондиционер с установкой, всем советую «Сплит Центр»!

Артём Калинин
Артём Калинин

Блин, ребята, кондиционер это оказывается супер штука, для дома просто незаменима! Уже месяц живём с нашим новым Сентеком, я теперь просто даже не представляю как мы раньше без него обходились. Летом иногда просто врубаем его на 16 градусов, лежим балдеем и представляем какая на улице жара. Так после такого даже на улицу выходить не хочется!

Ирина Розонова
Ирина Розонова

Уже второй день довольствуюсь покупкой кондиционера из магазина Сплит Центр. Очень понравился сайт этой компании. Всё понятно даже дураку. Под каждым кондиционером есть его характеристика и т. п. Также здесь работает очень грамотный персонал. Всё объяснили, показали и рассказали, спасибо!

Зося Савицкая
Зося Савицкая

Просто большое спасибо за установку кондиционера! Купили, решили сэкономить и попросили установить соседа. Так он его так криво, косо установил, что тот тарахтел как трактор и висел чуть ли не по диагонали. Но, благо, Сплит Центр всё исправили, спасибо!

Евгения Обгольц
Евгения Обгольц

Большое спасибо, Сплит Центр, появились в действительно нужный момент. Мы просто плавились дома, но не хотели покупать сплит систему из-за того, что думали что все компании сейчас значительно повышают цены, но ребята опровергли наш стереотип.  Балу - очень хороший кондиционер, нашей семье нравится. На данный момент просто не представляем как мв раньше выживали в летние будни. В общем огромное вам спасибо, вы сделали нашу жизнь комфортнее!

Андрей Бахтиозин
Андрей Бахтиозин

Эту компанию я действительно могу посоветовать своим друзьям, близким и знакомым, так как проверил её работу на себе. Очень понравилась сплит система. Мы потихоньку начинаем её включать уже сейчас, а что будет дальше не знаю... Могу с уверенностью сказать сомневающимся людям, что кондиционер - это в 3 раза эффективнее вентилятора. Лучше один раз купить и потратиться, чем терпеть на себе эту жару. Ещё раз спасибо!

Виктор г. Краснодар сделал заказ:
Сплит система — 2 шт.
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по г.Краснодар