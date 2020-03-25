Установка кондиционера по низкой цене в Краснодаре

В наши дни на российском рынке существует огромный выбор климатического оборудования. Поэтому вопросы, связанные с выбором и установкой кондиционера, у многих людей вызывают легкое головокружение. Куда проще обстоит дело с выбором техники на просторах сети Интернет. Не нужно никуда выезжать, бродить по точкам продаж климатической техники в своем городе, выслушивать «песни» консультантов, которым лишь бы продать подороже.

Вы хотите купить кондиционер с установкой, но не можете определиться с тем, где именно это «недорого» не является аналогом «некачественно»? В нашем обществе бытует мнение, что дешевое всегда плохое и второсортное. Но в случае с кондиционерами (сплит-системами) это не так. Сервисный центр «Сплит Центр» предлагает вашему вниманию «Установка кондиционера в Краснодаре» по цене значительно ниже, чем у конкурентов, а гарантия на монтаж соответствует гарантийному сроку на устанавливаемую технику.

Что такое установка кондиционера?

Установка кондиционера (англ. Installation of air conditioners) — это сервисная услуга по запросу покупателя. Современные сплит-системы – сложное оборудование, требующее особого подхода при монтаже. Дело в том, что приборы для охлаждения используют при работе целый ряд коммуникаций. К тому же для эффективной эксплуатации системы необходимо устанавливать её в определенных местах. Опытные монтажники знают все особенности этого процесса. Вы можете воспользоваться нашим специальным предложением по бесплатной установке кондиционера в Краснодаре. Мы не просто продаем кондиционеры с установкой, а осуществляем полное гарантийное и послегарантийное обслуживание на договорной основе при наличии всех комплектующих.



Установка кондиционера: до или после ремонта?

Если квартира или дом новые, либо производится капитальный ремонт, то монтировать кондиционер лучше на этапе, когда не завершена окончательная обработка стен. В этом случае есть возможность скрыть коммуникации в самой стене. Если это невозможно прибегают к внешней прокладке проводов.

Для грамотной установки лучше пригласить команду профессионалов, которая обладает необходимыми знаниями, навыками, а также (что немаловажно) профессиональными инструментами. Итак, Установка кондиционера проходит в два этапа:

Сначала прорезается стена на глубину от 3 до 6 см для укладки инженерных коммуникаций. Далее закладываются медные трубы, имеющие теплоизоляцию, шланг дренажа и электропровода. Такая работа занимает у специалистов один рабочий день.

Второй этап проводится после отделки стен строителями. Происходит монтаж блоков (внешнего и внутреннего), наладка, проверка магистрали. Эти работы требуют не более 3 часов.

Если хозяину важен эстетический компонент, то желательно произвести монтажные работы во время самого ремонта или отделки помещения. Если же нет, то не существует принципиальной разницы, когда устанавливать. Главное – профессиональная помощь специалистов, которые обязательно соблюдают все правила безопасности.

Немного чисел и данных

В первую очередь, по прибытию на объект бригада оценивает место, в котором будут расположены внутренний и внешний блоки. От правильности размещения узлов зависит их работоспособность и срок эксплуатации. При монтаже приборов для кондиционирования выполняются следующие технически сложные процессы:

прокладка коммуникаций;

установка внешнего и внутренних блоков с отсутствием уклона;

удаление воздуха из магистралей;

проверка работы системы с помощью специальной программы.

Опытные специалисты при наличии соответствующего оборудования и в условиях средней доступности всех необходимых поверхностей тратят на работу около трех часов. Человек, не знакомый с процессом монтажа кондиционеров, может делать это больше суток и так и не добиться результата.

Неправильная установка кондиционера может навредить не только оборудованию и семейному бюджету, но и вашему здоровью. При направлении потока воздуха на рабочее или спальное место человек может простудиться. А если внутренний блок расположен под уклоном, в нем часто скапливается вода, в которой могут размножаться опасные для здоровья микроорганизмы.

Преимущества нашего сервисного центра

1. У нас вы сможете купить сплит, идеально подходящий под ваши нужды. При обращении к нам вы получите бесплатную консультацию высококвалифицированного специалиста.

2. Наше неоспоримое преимущество – это продажа кондиционеров от именитых и проверенных временем производителей климатического оборудования.

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4. Сервисный центр «Сплит Центр» выполнит установку кондиционера в самые сжатые сроки. Обычно на работу уходит всего 1-2 дня. Вы получите от нас расширенную гарантию на любое приобретенное климатическое оборудование.

Компания «Сплит Центр» занимается продажей и установкой кондиционеров в Краснодаре уже много лет. Наши специалисты по монтажу надежно и качественно выполнят свою работу в назначенный срок. Вам останется лишь стереть пылинки с подоконника. Современные кондиционеры вне зависимости от цены и марки производителя наделены весьма схожими потребительскими функциями. Покупая кондиционер в нашем интернет-магазине, вы гарантированно получите его вместе с:

• пультом дистанционного управления. Пульт существенно облегчает работу с охлаждающей техникой. Все настройки можно производить не вставая с дивана;

• несколькими режимами охлаждения. На некоторых моделях присутствуют режимы осушения и рециркуляции (вентиляции);

• режимом, автоматически поддерживающим порог заданной температуры. Если вы зададите в настройках «+22 градуса», эта температура будет поддерживаться в помещении постоянно, пока работает устройство;

• таймером включения и выключения.

Кроме того, монтажные бригады обычно дают гарантию на свою работу. Если оборудование выйдет из строя в обозначенный период, компания скомпенсирует убытки и исправит ситуацию. Сомневаетесь в профессионализме мастеров? Не знаете где заказать установка кондиционера? Позвоните нам и получите исчерпывающие ответы, наш телефон: +7(861)299-94-98 Доверьтесь профессионалам!